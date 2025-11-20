¿Cuándo Inician las Vacaciones de Invierno 2025-2026 y Cuánto Durarán en Querétaro?

Las vacaciones de invierno para el ciclo escolar 2025-2026 en Querétaro iniciarán el 22 de diciembre de 2025, de acuerdo con el calendario oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para educación básica. El último día de clases antes del receso será el viernes 19 de diciembre.

¿Qué día regresan a clases?

El descanso concluirá el 6 de enero de 2026, por lo que alumnos y docentes retomarán actividades escolares el miércoles 7 de enero, tras más de dos semanas de asueto.

Durante este periodo, las comunidades escolares del estado podrán disfrutar de las celebraciones de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo con un lapso de más de dos semanas sin actividades académicas. La SEP señala que el regreso a las aulas está previsto para el miércoles 7 de enero de 2026, fecha en que se retomarán las actividades administrativas y escolares del segundo tramo del ciclo lectivo.

Este calendario ofrece a las familias queretanas un periodo significativo para convivir, descansar y planear viajes o actividades recreativas antes de cerrar el año y arrancar nuevamente con las responsabilidades educativas. Además, forma parte de la planificación nacional del ciclo 2025-2026, el cual define los días de asueto, periodos vacacionales y fechas de evaluación en todas las escuelas del país.



