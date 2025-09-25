Ricky Martin Anuncia Concierto en Querétaro 2026: ¿Cuándo y Dónde se Presentará?

El cantante puertorriqueño Ricky Martin ha confirmado su regreso a México en 2026 con una serie de presentaciones que ya incluyen siete fechas en distintas ciudades del país, despertando gran entusiasmo entre sus seguidores.

El anuncio se dio a conocer por medio de las redes sociales oficiales de Ricky Martin, generando gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperan con ansias volver a disfrutar en vivo de éxitos como Livin’ la Vida Loca, La Mordidita, Vente Pa’ Ca, She Bangs, Tal Vez y María, sus seguidores locales ya comienzan a planear su asistencia para corear clásicos y otros temas emblemáticos.

¿Cuándo será el concierto y dónde será la presentación?

Ricky Martin traerá su gira Live a Querétaro, programando una presentación para el jueves 12 de marzo de 2026 en el Autódromo de Querétaro.

El cantante puertorriqueño ya se ha presentado anteriormente en Querétaro; su más reciente visita fue en septiembre de 2023 con la gira Sinfónico, en el Estadio Olímpico de la ciudad.

La producción de este nuevo concierto promete contar con un montaje técnico de primera, con equipo de sonido, iluminación y escenografía acorde al espectáculo internacional que representa la gira Live.

¿En que ciudades de México se va a presentar Ricky Martin?

La gira Live 2026 contempla varias presentaciones en México, entre ellas:

Querétaro

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Chihuahua

Mérida​

León

