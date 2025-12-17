Estadio Corregidora de Querétaro Recibirá a la Selección Mexicana en un Partido Rumbo al Mundial

La Selección Mexicana de Futbol disputará un partido de preparación ante Islandia el próximo 25 de febrero en el Estadio Corregidora, en la ciudad de Querétaro.

El encuentro forma parte del proceso de preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026, y se suma a una gira de partidos amistosos que el combinado nacional sostendrá en los primeros meses del año. Se informó que durante el mes de enero el Tricolor también enfrentará a Panamá y Bolivia, en partidos que se jugarán fuera de México.

¿Cuándo empezará la venta de boletos Islandia vs México?

Se dio a conocer que la venta de boletos para el duelo ante Islandia en Querétaro iniciará en la primera semana de enero, por lo que se espera una alta demanda por parte de la afición.

El dirigente destacó que estos encuentros permitirán al director técnico Javier Aguirre y a su cuerpo técnico evaluar a los jugadores, definir su lista final y conformar el plantel que representará a México en la próxima justa mundialista.

Cabe señalar que este será el décimo partido de la Selección Mexicana en el Estadio Corregidora, recinto que históricamente ha recibido al Tricolor en distintas etapas de su preparación internacional.

Habrá actividades previas al Mundial 2026 en Querétaro

Durante el anuncio oficial, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, y el presidente municipal de Querétaro, Felipe Macías, destacaron que este partido forma parte de las actividades previas al Mundial que se desarrollarán en la ciudad.

Cabe recordar que Querétaro será sede de entrenamiento de una de las selecciones mundialistas en el Centro Deportivo La Loma, cuya identidad se dará a conocer el próximo 30 de enero. Además, autoridades estatales y municipales preparan Fan Fest y actividades para que la ciudadanía viva el ambiente mundialista, con el objetivo de que la entidad sea considerada una sede alterna durante la justa internacional.

Este duelo marcará una nueva visita de la Selección Mexicana al Estadio Corregidora.

