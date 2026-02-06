Se Realiza la Primera Procuración Multiorgánica del Año en SLP; Donador fue un Joven de 18 años

Un joven de 18 años se convirtió en donador y permitió la primera procuración multiorgánica del año en San Luis Potosí, beneficiando a pacientes que se encontraban en lista de espera tanto en la entidad como en los estados de Coahuila y Nuevo León.

¿De que falleció el joven donador?

El Hospital General de Zona No. 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó la primera donación multiorgánica de este 2026, luego de que el joven presentara muerte encefálica. Tras el fallecimiento, la familia autorizó la donación, lo que permitió la procuración de riñones, córneas y tejido musculoesquelético.

Los riñones fueron trasladados a hospitales de alta especialidad en Torreón y Monterrey, mientras que las córneas y el tejido musculoesquelético permanecieron en San Luis Potosí para su uso en trasplantes y diversos tratamientos médicos. Personal médico informó que este procedimiento permitirá mejorar la calidad de vida de decenas de personas que se encontraban en espera de un órgano o tejido.

Se destacó que el tejido musculoesquelético obtenido podría beneficiar hasta a 100 pacientes en procedimientos ortopédicos y reconstructivos.

Al concluir la procuración, personal de salud y familiares realizaron una valla de honor dentro del hospital para despedir al donador, en reconocimiento a su acto altruista que permitirá salvar y mejorar múltiples vidas.

