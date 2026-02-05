Confirman un Caso Más de Sarampión en Querétaro; Suman Ocho
Redacción: N+
La Secretaría de Salud de Querétaro confirmó un nuevo caso de sarampión, con lo que suman ocho en la entidad, e hizo un llamado a la población a revisar su esquema de vacunación.
La secretaria de Salud del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, confirmó que en la entidad se han registrado ocho casos de sarampión, por lo que exhortó a la población a revisar su esquema de vacunación y aplicarse la dosis correspondiente en caso de no contar con ella.
La funcionaria explicó que, conforme se confirman los casos, se informa de manera oportuna a la ciudadanía y destacó que, hasta el momento, no se han presentado contagios secundarios, lo que refleja un control adecuado de la situación sanitaria.
¿Dónde están aplicando la vacuna del Sarampión?
Pérez Rendón señaló que la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible en centros de salud y unidades médicas, por lo que hizo un llamado especial a madres y padres de familia, así como a personas que no tengan certeza de haber sido vacunadas, a acudir lo antes posible para protegerse y evitar la propagación del virus.
Asimismo, pidió a la población mantenerse atenta a los síntomas, entre los que destacan fiebre, erupciones en la piel, tos, escurrimiento nasal y enrojecimiento de ojos, y acudir de inmediato a su centro de salud ante cualquier sospecha.
