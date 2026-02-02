Querétaro Acumula Siete Casos de Sarampión en 2026; Dos Recientes en la Capital

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) informó que durante el año 2026 se han acumulado siete casos confirmados de sarampión en la entidad. De estos, los dos más recientes fueron detectados en la ciudad de Querétaro.

¿Existe un origen identificado?

Los últimos contagios corresponden a una madre de 18 años y su hija de un año de edad. Ambas pacientes se encuentran bajo investigación epidemiológica con el objetivo de identificar el mecanismo de contagio.

De acuerdo con la dependencia estatal, tanto la madre como la menor presentan una evolución clínica estable, sin complicaciones, y permanecen en seguimiento médico.

Acciones de prevención y control

Ante este panorama, la SESA mantiene activas y reforzadas las acciones de vigilancia epidemiológica, detección oportuna y vacunación. Asimismo, se implementan cercos epidemiológicos que incluyen la búsqueda de casos probables, el seguimiento de contactos y la revisión de cartillas de vacunación.

La Secretaría de Salud reiteró que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible. Por ello, hizo un llamado a la población, especialmente a niñas, niños y personas menores de 49 años, a verificar y completar su esquema de vacunación.

Habrá campaña de vacunación gratuita

Las vacunas contra el sarampión se aplican de manera gratuita en los 198 Centros de Salud del estado de Querétaro. La SESA subrayó que la vacunación es la herramienta más eficaz para evitar la propagación del virus y proteger la salud de la población.

