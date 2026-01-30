Oficial Resulta Lesionado con Arma Blanca en San Juan del Río; Hay un Detenido

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río resultó lesionado la tarde de este jueves tras ser agredido con un arma blanca mientras atendía un reporte ciudadano al número de emergencias 9-1-1. El incidente ocurrió en la colonia Arcos del Sol, en la comunidad de Cerro Gordo.

¿Cuántos detenidos hay?

La persona que atacó al oficial fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de lesiones dolosas. Además, otras dos personas fueron presentadas ante el Juzgado Cívico por alterar el orden público.

El uniformado recibió atención médica por parte de paramédicos de Bomberos Voluntarios y, según reportes preliminares, se encuentra fuera de peligro. Las autoridades continúan con los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad en la zona.

Aseguran pipa con presunto hidrocarburo ilícito en la México-Querétaro

La noche del jueves, autoridades federales, estatales y municipales aseguraron una pipa presuntamente cargada con hidrocarburo de procedencia ilícita sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de El Trébol, con dirección a la caseta de Palmillas.

Durante la persecución, vehículos que escoltaban la unidad realizaron detonaciones contra los elementos de seguridad. La pipa fue asegurada en el kilómetro 159+700 y se detuvo a un hombre y una mujer.

El operativo provocó carga vehicular en la zona, y las autoridades continúan con las investigaciones, por lo que se espera más información en las próximas horas.

