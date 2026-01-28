Detectan Cinco Casos de Sarampión en Querétaro; Llaman a Reforzar Vacunación

La secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, confirmó la detección de cinco casos de sarampión en Querétaro, los cuales se encuentran bajo control y reciben atención médica por parte de las autoridades sanitarias.

Te Podría Interesar: Cateo de la FGR en Corregidora Deja Más de 100 Vehículos y Droga Asegurados

¿En qué municipios de Querétaro se registraron los casos de Sarampión?

Detalló que cuatro de los casos se registraron en el municipio de Querétaro y uno más en San Joaquín. Ante este panorama, exhortó a la población a acudir a las unidades de salud para revisar y completar los esquemas de vacunación, principalmente en niñas, niños y adolescentes.

La funcionaria explicó que estos contagios podrían estar relacionados con rezagos en la cobertura de vacunación, originados durante la pandemia de COVID-19, periodo en el que disminuyó la asistencia a los servicios médicos preventivos, lo que derivó en esquemas incompletos, especialmente en menores de edad.

Precisó que tres de los casos corresponden a personas de entre 15 y 19 años, mientras que dos más se detectaron en menores de 0 a 4 años, por lo que reiteró que la vacunación es la principal medida de prevención contra el sarampión.

Pérez Rendón recordó a las familias que las vacunas están disponibles, son seguras y aplicadas por personal capacitado, e invitó a las personas de entre 10 y 49 años que desconozcan su esquema de vacunación a acudir a los centros de salud para su revisión.

Historias Recomendadas: