Hallan Restos Humanos en Túnel Presuntamente Usado para Huachicoleo en Querétaro

Una osamenta humana fue localizada al interior de un túnel en la colonia Jardines de Banthí III, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

¿Dónde fue localizado el hallazgo y a qué estaría vinculado el túnel?

De acuerdo con los primeros reportes, el túnel forma parte de una red que presuntamente habría sido utilizada para el robo de hidrocarburos en la zona.

El hallazgo fue reportado por vecinos, quienes señalaron la existencia de una vivienda presuntamente relacionada con esta actividad ilícita.

Tras el aviso, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras se notificó a la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Personal de Servicios Periciales se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes para el levantamiento de los restos y la recolección de indicios que permitan avanzar en la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de la persona ni las causas del fallecimiento, por lo que el caso permanece bajo investigación.

