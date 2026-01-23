Corregidora, Querétaro Ofrece Descuentos en Refrendo de Licencias de Funcionamiento 2026

El Municipio de Corregidora informó que está vigente la campaña de descuentos en el refrendo de licencias de funcionamiento 2026 para negocios que no contemplen la venta de bebidas alcohólicas.

¿Cuáles serán los descuentos que ofrecerán en licencias de funcionamiento 2026?

30% de descuento en enero

20% de descuento en febrero

10% de descuento en marzo

La iniciativa tiene como objetivo que los establecimientos se pongan al corriente en sus trámites, evitando posibles sanciones o clausuras por incumplimiento.

¿Qué requisitos se necesitan para realizar el trámite?

Para realizar la apertura o refrendo de licencias, los interesados deberán presentar:

Formato único debidamente requisitado

Dictamen de uso de suelo vigente

Identificación oficial

Constancia de situación fiscal

Documentación que acredite la posesión o propiedad del inmueble

Vistos buenos de Protección Civil

Autorización ambiental correspondiente al giro

¿Cómo es el proceso de renovación y entrega?

Los negocios deberán acudir al Centro de Atención Municipal para la revisión de requisitos y el pago correspondiente conforme a la Ley de Ingresos 2026.

Una vez completado el trámite, la licencia será entregada en un plazo máximo de 10 días hábiles.

La Secretaría de Desarrollo Económico del municipio es la encargada de regular el funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios en Corregidora.

