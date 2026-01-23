Corregidora, Querétaro Ofrece Descuentos en Refrendo de Licencias de Funcionamiento 2026
El Municipio de Corregidora lanzó una campaña de descuentos en el refrendo de licencias de funcionamiento 2026 para negocios que no venden alcohol.
El Municipio de Corregidora informó que está vigente la campaña de descuentos en el refrendo de licencias de funcionamiento 2026 para negocios que no contemplen la venta de bebidas alcohólicas.
¿Cuáles serán los descuentos que ofrecerán en licencias de funcionamiento 2026?
- 30% de descuento en enero
- 20% de descuento en febrero
- 10% de descuento en marzo
La iniciativa tiene como objetivo que los establecimientos se pongan al corriente en sus trámites, evitando posibles sanciones o clausuras por incumplimiento.
¿Qué requisitos se necesitan para realizar el trámite?
Para realizar la apertura o refrendo de licencias, los interesados deberán presentar:
- Formato único debidamente requisitado
- Dictamen de uso de suelo vigente
- Identificación oficial
- Constancia de situación fiscal
- Documentación que acredite la posesión o propiedad del inmueble
- Vistos buenos de Protección Civil
- Autorización ambiental correspondiente al giro
¿Cómo es el proceso de renovación y entrega?
Los negocios deberán acudir al Centro de Atención Municipal para la revisión de requisitos y el pago correspondiente conforme a la Ley de Ingresos 2026.
Una vez completado el trámite, la licencia será entregada en un plazo máximo de 10 días hábiles.
La Secretaría de Desarrollo Económico del municipio es la encargada de regular el funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios en Corregidora.
