Emprender en Querétaro Será Más Barato este 2026; Costos de Licencias

Con el objetivo de impulsar la actividad económica, facilitar el emprendimiento y apoyar a los pequeños comerciantes, el Municipio de Querétaro anunció ajustes en los costos de apertura y renovación de licencias de funcionamiento para este año, con cambios diferenciados según el giro comercial.

¿Cuánto costará abrir un negocio en 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, abrir un nuevo negocio en la capital queretana tendrá un costo de 11 pesos, una medida que busca eliminar barreras económicas para quienes desean iniciar un emprendimiento formal.

En cuanto a la renovación de licencias, se informó que solo el giro industrial tendrá un aumento significativo, con un costo que supera los 10 mil pesos, mientras que el resto de los sectores mantendrá tarifas accesibles.

¿A quiénes aplica el incremento?

El ajuste impactará a aproximadamente dos mil 23 negocios industriales, de un padrón total de más de 29 mil licencias de funcionamiento, por lo que no afectará a la mayoría de los comercios establecidos en el municipio.

Las autoridades municipales señalaron que este incremento fue previamente dialogado con cámaras empresariales y representantes del sector industrial, y que los recursos adicionales permitirán fortalecer programas de apoyo a pequeños negocios, productividad y emprendimiento.

¿Dónde realizar el trámite?

Las y los interesados pueden acudir a la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Querétaro o consultar los portales oficiales del Ayuntamiento para conocer requisitos, horarios y modalidades de pago.

