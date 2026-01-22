Localizan a Joven Asesinado a Balazos en Carretera a Peñasco, SLP

La mañana de este jueves, un joven que viajaba a bordo de su motocicleta fue encontrado sin vida sobre la carretera que conduce a la comunidad de Peñasco, en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala y se encontraba tendido sobre el asfalto en la zona norte de la ciudad. Tras el hallazgo, elementos de seguridad se trasladaron al lugar para iniciar con las primeras diligencias y recabar evidencia que permita esclarecer el hecho.

¿Qué medidas están tomando las autoridades para dar con los responsables?

Las corporaciones ya iniciaron los protocolos de investigación correspondientes para identificar a los presuntos responsables y determinar las circunstancias que derivaron en este homicidio.

La Fiscalía General del Estado continúa con las indagatorias para garantizar justicia y brindar información oficial sobre el caso.

Decomisan 47 dosis de droga en el Mercado Tomás Vargas de San Luis Potosí

Oficiales de la Guardia Municipal de San Luis Potosí aseguraron 47 dosis de droga durante recorridos de vigilancia en el Mercado Tomás Vargas, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad.

El decomiso se realizó luego de que los agentes detectaran a un hombre en actitud sospechosa, quien al notar la presencia policial emprendió la huida, dejando abandonada una cajetilla de cigarros que contenía varias dosis de piedra blanca granulada, con características similares al cristal.

La droga fue asegurada, embalada y puesta a disposición de la autoridad ministerial para iniciar las investigaciones correspondientes.

