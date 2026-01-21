Intento de Asalto en Hotel de SLP es Frustrado por Trabajador; Esto Sabemos del Caso

Un hotel ubicado en la calle Arenal de la colonia Industrial Mexicana, en la capital potosina, fue blanco de un intento de asalto por parte de tres sujetos armados.

De acuerdo con los reportes, uno de los delincuentes portaba un arma de fuego larga y otro una pistola. Los individuos intentaron ingresar por la fuerza al hotel, pero se encontraron con la resistencia de un adulto mayor que se encontraba a cargo del mostrador en ese momento.

¿Lograron los sujetos concretar el robo?

No, el asalto no se consumó gracias a la rápida reacción del trabajador, quien trató de cerrar una pequeña ventana para impedir el acceso de los delincuentes, a pesar de las amenazas con armas de fuego.

El intento de robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del hotel, y la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí ya cuenta con el material videográfico para continuar con las investigaciones correspondientes.

Detienen a dos hombres por robo calificado en San Luis Potosí

La Policía de Investigación de San Luis Potosí ejecutó una orden de aprehensión contra Saúl “N” y Ángel Gabriel “N” por su probable participación en un robo calificado en la capital potosina.

El delito ocurrió el pasado 15 de enero en un inmueble ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza, donde los imputados ingresaron de manera ilícita, violentando accesos e inhabilitando el sistema de alarmas del lugar.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, del establecimiento fue sustraída una cantidad de 468 mil pesos en efectivo. Gracias a los trabajos de los investigadores, se logró la identificación de los probables responsables.

La detención de los imputados forma parte de las acciones de la Fiscalía para garantizar la seguridad y el seguimiento puntual de los delitos en la capital potosina.

