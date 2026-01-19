Muerte de Mujer Calcinada No Fue Accidente, Revela Fiscalía de SLP

La investigación por la muerte de una mujer localizada calcinada al interior de un vehículo en una carretera de la zona Huasteca de San Luis Potosí dio un giro, luego de que la Fiscalía General del Estado confirmó que el caso ya no se indaga como un accidente carretero, sino como un hecho con apariencia de delito.

¿Qué es lo que se sabe del caso?

El hallazgo ocurrió la semana pasada, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de un automóvil incendiado. En un primer momento, la pareja con la que viajaba la mujer aseguró que habían sufrido un accidente, el cual provocó que el vehículo se incendiara, señalando que él logró salir con vida mientras que la mujer quedó atrapada en el interior.

¿Qué elementos llevaron a las autoridades a descartar que se tratara de un accidente vial?

No obstante, tras continuar con las diligencias, agentes de investigación determinaron que no existían huellas de frenado ni otros indicios en la carretera que acreditaran un percance vial, lo que llevó a las autoridades a descartar la versión inicial.

Ante estos elementos, la Fiscalía reclasificó el caso y abrió una carpeta de investigación por feminicidio. Como parte de las indagatorias, se solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de Feliciano “N”, pareja de la víctima, por su presunta responsabilidad en la muerte de la mujer, ocurrida en el municipio de Tamasopo.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades.

