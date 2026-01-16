Rescatan a Menor Víctima de Trata en SLP; Responsable Recibirá 65 Años de Prisión

Una menor de edad fue víctima de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada y trabajo forzado agravado, informó la Fiscalía General del Estado.

El rescate se logró tras la presentación de una denuncia que permitió a las autoridades iniciar la investigación correspondiente. La Fiscalía calificó los delitos como agravados debido a que la víctima era una menor de edad, lo que aumentó la gravedad de los hechos.

¿Qué es lo que se sabe del caso?

Según explicó la fiscal Manuela García Cázares, la niña era obligada a trabajar recolectando chatarra en las calles y además era víctima de delitos sexuales. “Estos hechos constituyen un ataque directo a los derechos de la niña y requieren de sanciones ejemplares”, señaló la funcionaria.

Tras las investigaciones y el seguimiento del caso, un sujeto fue detenido y llevado a proceso. El tribunal determinó su culpabilidad y le impuso una condena de 65 años de prisión, que refleja la seriedad de los delitos cometidos y el compromiso de las autoridades por proteger a los menores.

La Fiscalía resaltó la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo que afecte a niñas, niños y adolescentes, recordando que la cooperación ciudadana es clave para prevenir y sancionar delitos de trata de personas. Además, señaló que se continuará fortaleciendo la atención integral a las víctimas para garantizar su recuperación física, psicológica y social.

