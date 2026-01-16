La mañana de este día se registró un accidente vehicular en la carretera 57, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, que dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas una menor de edad.

¿Cómo sucedió el accidente?

El vehículo involucrado se impactó contra un poste de señalética a la altura del fraccionamiento Dalias, quedando completamente destrozado.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la niña murió en el sitio, mientras que su hermano fue trasladado con vida a un hospital, donde lamentablemente perdió la vida minutos después.

El secretario de Seguridad, Antonio Villa Gutiérrez, informó que peritos de Vialidad y de la Fiscalía se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del accidente.

