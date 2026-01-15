Fallece Guillermo Fonseca Álvarez, Exgobernador de San Luis Potosí, a los 92 años

Guillermo Fonseca Álvarez, exdiputado federal, senador, presidente municipal y exgobernador de San Luis Potosí, falleció este jueves a los 92 años de edad en la capital potosina, tras presentar complicaciones de salud.

¿Quién fue Guillermo Fonseca Álvarez?

Fonseca Álvarez fue una figura relevante en la vida política del estado. Se desempeñó como gobernador de San Luis Potosí durante el periodo de 1973 a 1979, etapa en la que impulsó diversos proyectos administrativos y culturales, entre ellos la creación del Archivo Histórico del Estado.

En reconocimiento a su trayectoria, durante la sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí se le rindió un homenaje póstumo, en el que autoridades municipales destacaron su legado y aportaciones a la vida pública del estado.

Autoridades y actores políticos expresaron condolencias a familiares y amigos, resaltando la huella que dejó en la historia política potosina.

