Camión Vuelca en San Juan del Río Tras Evitar Atropellar a una Mujer y su Hijo

Una maniobra del conductor de un camión materialista evitó una tragedia la tarde de este día sobre la avenida Luis Romero Soto, en la colonia Ramos Millán, municipio de San Juan del Río.

Noticia Relacionada: Carro Deportivo se Estrella en Agencia de Querétaro; Presuntamente Iba Jugando Carreras

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el operador, la unidad se quedó sin frenos mientras descendía una pendiente. Al percatarse de que por la banqueta caminaban una mujer y un menor de edad, decidió salirse de la cinta asfáltica, lo que provocó la volcadura del camión.

Tanto el conductor como su acompañante resultaron con golpes leves y fueron atendidos en el lugar por cuerpos de emergencia. No se reportaron personas lesionadas entre peatones.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para retirar la unidad y realizar las diligencias correspondientes.

Accidente en la carretera estatal 200 deja una mujer lesionada

Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera estatal 200, a la altura de la comunidad de La Cañada, luego de que un vehículo, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, se impactara contra el muro de contención e invadiera el carril contrario.

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría sido la causa del percance. Tras el impacto, al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a una mujer que viajaba como copiloto a un hospital para su valoración médica.

El accidente provocó el cierre de un carril en ambos sentidos, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular durante varios minutos.

Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. Autoridades señalaron que en este tramo se han registrado incidentes similares, principalmente relacionados con el exceso de velocidad.

Historias Recomendadas: