Unidad de Protección Civil Choca Mientras Atendía un Llamado en La Noria, Querétaro

Un fuerte accidente se registró hoy 14 de enero 2026, sobre la carretera México–Querétaro, con dirección a San Juan del Río, a la altura de la comunidad de La Noria, donde se vio involucrada una unidad de Protección Civil del municipio de El Marqués.

De acuerdo con autoridades, la unidad se dirigía a atender un llamado ciudadano en las inmediaciones del lugar cuando un vehículo particular presuntamente le cerró el paso, provocando el choque. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para dejar al conductor del automóvil atrapado entre los fierros retorcidos.

Te Podría Interesar: Muere Motociclista en Accidente en Querétaro; Iba con una Menor a Bordo

¿Qué protocolos siguieron los rescatistas tras el choque?

Rescatistas acudieron al lugar de inmediato para liberar al conductor, quien recibió atención médica en el sitio antes de ser trasladado a un centro hospitalario para una revisión más completa.

El incidente generó momentos de tensión entre los automovilistas que transitaban por la zona, quienes presenciaron cómo los cuerpos de emergencia trabajaban para despejar la vía y garantizar la seguridad de los involucrados.

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar el paso de las unidades de emergencia, recordando que su labor es vital para atender situaciones de riesgo y salvar vidas, y que obstruirlas puede poner en peligro a terceros.

Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales y la situación vial en la zona fue normalizada tras el retiro de los vehículos involucrados.

Historias Recomendadas: