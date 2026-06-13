CNTE Inicia Consulta sobre Huelga: ¿Terminan Movilizaciones en CDMX?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), inició un proceso de consulta para conocer el rumbo que podría tomar la huelga nacional que comenzaron el 1° de junio, lo que incluye las movilizaciones en la CDMX.

La CNTE sometió a votación entre sus integrantes la posibilidad de decretar un receso a las movilizaciones y con ello levantar el plantón, tomando en cuenta las condiciones actuales en las que se encuentra la Huelga Nacional.

"Sin renunciar a las demandas centrales de la CNTE", puntualizó la Coordinadora en un documento.

Asimismo, solicitan a sus compañeros proponer una fecha tentativa para el receso de la protesta.

Sin embargo, también piden que propongan cómo reorientar las movilizaciones en caso de que no estén de acuerdo con pausar de manera momentánea la Huelga Nacional.

Apenas ayer al finalizar sus marcha hacía el Estadio Sede CDMX, los maestros indicaron que si los compañeros lo indican, podrían extender su protesta hacía las otras sedes mundialistas ubicadas en Guadalajara y Monterrey.

¿CNTE retirará plantón en CDMX?

En su documento, la CNTE únicamente hace la consulta entre sus integrantes para dar a conocer sus propuestas y saber cuál será el rumbo que tomarán las movilizaciones, ya que hasta el momento no han llegado a acuerdos con las autoridades federales.

A través de sus redes sociales, los maestros manifestaron que las movilizaciones seguirán desarrollándose en el marco de los acuerdos emanados de las instancias democráticas de la CNTE,.

"Privilegiando la organización, la unidad y la movilización como herramientas fundamentales para alcanzar la solución a las demandas del movimiento", señalaron.

También ratificaron su disposición al diálogo, no obstante, piden "respuestas concretas y resolutivas" para el magisterio.

"No únicamente en planteamientos que prolonguen la problemática sin atender las causas de fondo", enfatizaron.

EPP