CNTE Inicia Consulta sobre Huelga: ¿Terminan Movilizaciones en CDMX?

La CNTE sometió a votación entre sus integrantes la posibilidad de decretar un receso a las movilizaciones

La CNTE mueve sus pertenencias del plantón en CDMXFoto: N+
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