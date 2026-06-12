¿Activan Doble No Circula Sábado 13 de Junio? Prohíben Salir a Estos Carros en CDMX y Edomex

Llegamos al segundo sábado del año y aunque la calidad del aire mejoró gracias a las lluvias y vientos fuertes, la contaminación suele incrementar fácilmente en el Valle de México, por eso acá te decimos si activan el Doble Hoy No Circula Sabatino 13 de junio 2026, así sabrás qué carros y placas tienen prohibido salir en CDMX y Edomex según el calendario del programa.

Ya son varias semanas desde que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activa la fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y el Estado de México, aunque durante la mayor tiempo la calidad del aire fuera mala. Aún así, el Doble Hoy No Circula aún no se hace presente en lo que va del mes.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable debido a la presencia moderada de ozono. Esto vuelve muy poco probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente.

Debido a que el riesgo de contaminación no es alto para la población, por ahora las autoridades ambientales no tienen planeado activar la Contingencia Ambiental para este sábado en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Hay Doble Hoy No Circula sábado 13 de junio 2026?

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este sábado se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del sábado 13 de junio 2026.

Hoy No Circula 13 de junio 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental inactiva, el Hoy No Circula 13 de junio 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan duran te el segundo sábado del mes:

Carros con holograma 2.

Autos con holograma 1 y terminación de placas 0, 2, 4, 6, 8 .

Vehículos con placas foráneas.

Aunque hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula 13 de junio 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este sábado.

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