¿Activan Doble No Circula Sábado 13 de Junio? Prohíben Salir a Estos Carros en CDMX y Edomex

Checa si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula sabatino este 13 de junio 2026, para que sepas qué carros y placas descansan según el calendario

CAMe activa Doble Hoy No Circula 13 de junio 2026El programa Hoy No Circula aplica diferente este sábado 13 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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