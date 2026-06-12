Colectivo de Búsqueda Reporta Hallazgo de Fosa Clandestina en El Porvenir de Reynosa

Integrantes del colectivo de búsqueda Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor, reportaron la localización de una presunta fosa clandestina en el ejido El Porvenir.

Fosas Clandestinas en ReynosaFoto: N+

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Durante la búsqueda 77, el colectivo Amor descubre una fosa clandestina en Reynosa. Autoridades resguardan el área mientras se confirma el número de víctimas.

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