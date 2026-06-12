Colectivo de Búsqueda Reporta Hallazgo de Fosa Clandestina en El Porvenir de Reynosa

Integrantes del colectivo de búsqueda "Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor" informaron sobre la localización de una fosa clandestina durante la segunda jornada de búsqueda número 77, realizada hoy viernes 12 de junio de 2026 en coordinación con elementos de la Guardia Estatal en el ejido El Porvenir.

Hallazgo Fue Realizado en Ejido El Porvenir

De acuerdo con los datos preliminares proporcionados por las buscadoras, este hallazgo corresponde al positivo número 26 registrado por el colectivo durante sus labores en campo. En el sitio se presume la presencia de restos correspondientes a dos personas, aunque será la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, a través de los peritos especializados, la encargada de confirmar el número de víctimas e iniciar los procesos de identificación.

Tras el descubrimiento, el área fue resguardada por las autoridades competentes para llevar a cabo las diligencias correspondientes y continuar con los trabajos de búsqueda en la zona.