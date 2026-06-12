Choque Múltiple en la México-Toluca: Camión Impacta 8 Vehículos y se Estrellan en Muro.

Un aparatoso choque múltiple ocurrió sobre la autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX) hoy viernes 12 de junio de 2026. El accidente se generó a la altura de Santa Fe.
Carambola deja solo un herido
Juan Manuel Pérez Cova, jefe de Bomberos de la CDMX, confirmó que, derivado del choque múltiple, una persona resultó lesionada y fue canaliza para recibir atención médica.
Bomberos CDMX confirman 8 autos implicados
De acuerdo con los Bomberos de la Ciudad de México, a través de sus redes sociales, un camión que transportaba material de construcción se impactó contra ocho vehículos particulares.
¿Qué se sabe de este choque en la México-Toluca?
El percance lo habría generado un camión de carga que impactó a varios vehículos, que a su vez se estrellaron contra el muro de contención.
Al menos una persona resultó herida, se precisó que su estado de salud no era reportado como grave.
El percance vial sucede en medio de una fuerte lluvia, por lo que se pidió a los automovilistas manejar con precaución debido a que los vehículos afectados aun estaban en la zona, mientras se realizaban los peritajes pertinentes.
HVI