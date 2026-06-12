Choque Múltiple en la México-Toluca: Camión Impacta 8 Vehículos y se Estrellan en Muro.

El percance lo habría generado una unidad de carga que impactó a varios vehículos, que a su vez se estrellaron contra el muro de contención

Choque Múltiple en la México-Toluca: Camión Impacta Vehículos y se Estrellan en MuroCarambola en la México-Toluca, Cuajimalpa, 12 de junio 2026. Foto: N+

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A pesar de lo aparatoso del accidente, solo una persona resultó herida, se precisó que su estado de salud no era reportado como grave

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