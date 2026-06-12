Choque Múltiple en la México-Toluca: Camión Impacta 8 Vehículos y se Estrellan en Muro.

Un aparatoso choque múltiple ocurrió sobre la autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX) hoy viernes 12 de junio de 2026. El accidente se generó a la altura de Santa Fe.

Carambola deja solo un herido

Atendemos el choque de un camión contra ocho vehículos particulares en la Colonia Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa. #AlMomento, informo que, derivado del incidente, una persona resultó lesionada y se canaliza para recibir atención médica. Continúo informando@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/L56Wj4IqxL — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 12, 2026

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de Bomberos de la CDMX, confirmó que, derivado del choque múltiple, una persona resultó lesionada y fue canaliza para recibir atención médica.

El accidente afectó la circulación en la zona. Foto: N+

Bomberos CDMX confirman 8 autos implicados

Atendemos un choque en la colonia Santa Fe, en @cuajimalpa_gob, informamos que en el lugar, se impacta un camión que transporta material de construcción contra 8 vehículos particulares. #Laborando.

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/NMiGZtWPVu — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 12, 2026

De acuerdo con los Bomberos de la Ciudad de México, a través de sus redes sociales, un camión que transportaba material de construcción se impactó contra ocho vehículos particulares.

#ÚltimaHora | Según los primeros reportes, el accidente ocurrió en la autopista México-Toluca, a la altura de Santa Fe. #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/aPSlnJucfR — N+ FORO (@nmasforo) June 12, 2026

¿Qué se sabe de este choque en la México-Toluca?

El percance lo habría generado un camión de carga que impactó a varios vehículos, que a su vez se estrellaron contra el muro de contención.

Al menos una persona resultó herida, se precisó que su estado de salud no era reportado como grave.

El percance vial sucede en medio de una fuerte lluvia, por lo que se pidió a los automovilistas manejar con precaución debido a que los vehículos afectados aun estaban en la zona, mientras se realizaban los peritajes pertinentes.

HVI