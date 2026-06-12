¿Qué Pasó en la Colonia Doctores Hoy? FGR Realiza Fuerte Operativo en la CDMX

La FGR realiza un fuerte operativo en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. ¿Qué encontraron?

La FGR realiza un fuerte operativo en la colonia Doctores en CDMXFoto: N+
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