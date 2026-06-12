¿Qué Pasó en la Colonia Doctores Hoy? FGR Realiza Fuerte Operativo en la CDMX

La Fiscalía General de la República (FGR) realiza un operativo en inmediaciones de la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilizaciones de unidades de seguridad comenzaron alrededor del mediodía de este viernes 12 de junio de 2026. Elementos de la Fiscalía, así como de la Secretaría de Marina, acudieron a un inmueble para cumplimentar una orden de cateo.

El lugar está ubicado entre las calles Doctor Olvera y Doctor Villada, por lo que de inmediato se cerró la calle por completo. Incluso los ciudadanos tienen que acreditar que viven o trabajan en esa zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Pasó en la Colonia Obrera? Despliegan Operativo con Elementos de la Marina

¿Qué encontraron en el operativo en la colonia Doctores?

Las unidades de la Marina mantienen resguardada la zona, mientras agentes ministeriales llevan a cabo las diligencias al interior del inmueble, el cual presuntamente era usado como imprenta.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer cuál es el motivo por el que se realiza el operativo en la colonia Doctores. El equipo de N+ ha identificado que hay manipulación de varias cajas, pero se desconoce el contenido.

Asimismo, no han informado cuánto tiempo más durarán las investigaciones en el lugar, por lo que los habitantes temen que las operaciones se extiendan todavía un buen rato.

En tanto, las afectaciones al tránsito en la zona continúan. El servicio de la Línea 2 del Trolebús que va hacía Chapultepec, ha sido modificado, ya que no puede continuar su ruta debido al cierre que mantienen autoridades.

Información en desarrollo

EPP