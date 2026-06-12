Reactivan Alcoholímetro en Veracruz: ¿A partir de Cuándo Habrá Operativo y Dónde?

Después de 2 años, se reactivó el programa del alcoholímetro en la ciudad de Xalapa; Te compartimos de qué trata este operativo

Alcoholimetro XalapaFoto: N+

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Reactivan alcoholímetro en Xalapa: un paso crucial para disminuir el 30% de accidentes relacionados con alcohol en Veracruz. Descubre más sobre este programa.

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