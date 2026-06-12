Reactivan Alcoholímetro en Veracruz: ¿A partir de Cuándo Habrá Operativo y Dónde?

Este viernes 12 de junio 2026, se reactivará la aplicación del programa de alcoholímetro en la ciudad de Xalapa, con el que se buscan prevenir y reducir accidentes viales en la capital del estado de Veracruz.

Según lo establecido en el Reglamento de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial del estado de Veracruz, cuando se conduce con aliento alcohólico los conductores son acreedores a sanciones de tres mil 636.61 a cuatro mil 692.4 pesos, además de que pueden ser sometidos a arrestos de 24 a 36 horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Resulta Lesionado al Ser Impactado por Automovilista en Córdoba Veracruz

Las cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), indican que en la entidad cada año se registran alrededor de diez mil accidentes vehiculares, de los cuales al menos el 30% se relaciona con el consumo de alcohol.

Xalapa, Pánuco, Coatzacoalcos, Emiliano Zapata, Coatepec, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Veracruz, Boca del Río, Martínez de la Torre y Tuxpan son los municipios en los que más casos de accidentes se han registrado según las estadísticas.

Conductor presuntamente ebrio mete su camioneta a un café y lesiona a cuatro personas en Veracruz

Cuatro personas resultaron lesionadas por el impacto de una camioneta, que terminó dentro de un café en la zona de Tejería, en Veracruz. El reporte inicial indica, que el conductor presuntamente, habría estada bajo los efectos de alcohol cuando aceleró de reversa y se metió por un ventanal, quedando en el fondo del lugar.

Según testigos, el conductor habría intentado escapar del lugar de los hechos con su camioneta, ocasionando más daño en el interior. Una mujer de aproximadamente 33 años, resultó fuertemente lesionada mientras que tres más reportaron lesiones ligeras.

El sujeto fue detenido por policía estatal, para la responsabilidad que le resulte.