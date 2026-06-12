FGR Atrae Caso por Privación de la Libertad de la Periodista Roxana Guzmán en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de la investigación por la privación ilegal de la periodista Roxana Guzmán en Nanchital, Veracruz.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, instancia especializada de la FGR.

La FGR, en atención a su facultad de atracción, recibió de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz la carpeta de investigación iniciada el 2 de junio pasado, derivada de la privación de la libertad de la comunicadora.

El pasado lunes, fueron detenidos cuatro sujetos presuntamente implicados en el secuestro de la periodista. Los sujetos fueron presentados ante un juez en Coatzacoalcos.

Mientras que la semana pasada se identificó un vehículo relacionado con los hechos.

La comunicadora fue sustraída de su domicilio, en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, la madrugada de ese mismo 2 de junio.

De este hecho, un video del día del evento en el que se observa a hombres armados ingresando por la fuerza a un domicilio, fue difundido por diversos medios de comunicación y la carpeta de investigación correspondiente fue iniciada por la Fiscalía Regional Zona Sur Coatzacoalcos.

Un caso prioritario para gobiernos estatal y federal

La fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, indicó que la búsqueda de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada por hombres armados en Nanchital, es prioritaria para los gobiernos estatal y federal.

"Más allá de cualquier profesión a la que se dedique, no debemos perder de vista que en un país y un estado encabezado por mujeres es prioritaria la búsqueda y localización de una mujer", dijo Jiménez Aguirre la semana pasada.

AMP