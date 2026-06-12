FGR Atrae Caso por Privación de la Libertad de la Periodista Roxana Guzmán en Veracruz

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión

La periodista Roxana Guzmán. Foto: EspecialLa periodista Roxana Guzmán. Foto: Especial

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La FGR asume el caso del secuestro de Roxana Guzmán en Veracruz. Cuatro implicados detenidos. La búsqueda es crucial para las autoridades. Infórmate sobre este importante asunto.

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