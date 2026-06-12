Detienen en EUA a Funcionario de Aduanas de México por Presunta Delincuencia Organizada

ANAM y SSPC ponen a disposición de las autoridades a funcionario sospechoso de hechos relacionados con delincuencia organizada

El funcionario fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Foto: ANAMEl funcionario fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Foto: ANAM
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Detienen en EUA a Funcionario de Aduanas de México por Presunta Delincuencia Organizada