Detienen en EUA a Funcionario de Aduanas de México por Presunta Delincuencia Organizada

Autores estadounidenses detuvieron a Carlos "N", funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) sospechoso de hechos relacionados con delincuencia organizada.

La detención del funcionario se logró tras acciones de coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos, informó en un comunicado conjunto la ANAM y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿De qué se le acusa a Carlos "N"?

Los hechos se relacionan con una investigación en curso por presuntos hechos relacionados con delincuencia organizada.

Por lo anterior, se realizarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento y, en su caso, la determinación de responsabilidades conforme a derecho.

"La ANAM y la SSPC refrendan su compromiso con la legalidad, la integridad del servicio público y la transparencia", añadieron las dependencias federales en el documento.

La #ANAM y la @SSPCMexico informan que, tras acciones de coordinación entre autoridades de México y EUA, un funcionario adscrito a esta Agencia fue puesto a disposición de las autoridades competentes en territorio nacional.



Consulta el comunicado: https://t.co/DWFg99lPu0 pic.twitter.com/bL2iXv2JPP — Aduanas de México (@AduanasMx) June 12, 2026

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