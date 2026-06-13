Los Momentos Más Virales de la Inauguración de Estados Unidos en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya es una realidad ahora también en Estados Unidos. Tras el histórico arranque en el Estadio Azteca de México el día de ayer, los reflectores globales se trasladaron este viernes al Los Angeles Stadium, el epicentro del entretenimiento que albergó la esperada ceremonia de inauguración de Estados Unidos.

Con un enfoque que mezcló la cultura pop global, las diversas diásporas que enriquecen al país y la energía del fútbol, internet no tardó en inundarse de reacciones. A continuación, te dejamos los momentos que rompieron el internet y se volvieron tendencia global en cuestión de minutos.

El fenómeno de LISA y el "K-Pop Stadium"

Si alguien sabe cómo reventar las redes sociales es la comunidad del K-Pop. La presentación de LISA provocó un estallido masivo de interacciones en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok. Con una coreografía milimétrica y una energía arrolladora, la superestrella global demostró por qué es uno de los iconos culturales más importantes de la década, provocando que miles de fans de todo el mundo sintonizaran la apertura solo para ver su acto.

Imagen: Reuters

La fiesta global: Del funk brasileño de Anitta al afrobeat de Rema y Tyla

El show no se quedó solo en el pop estadounidense. La FIFA y los organizadores apostaron por la diversidad de las comunidades que viven en EE.UU., y el resultado en redes fue pura euforia:

Anitta puso a vibrar el estadio con los ritmos del funk brasileño.

Rema y Tyla trajeron toda la frescura y cadencia del afrobeat actual.

El rap de Future le dio el toque urbano definitivo de la cultura estadounidense.

El choque de géneros provocó debates sobre si esta ha sido una de las inauguraciones musicalmente más variadas y modernas de la historia de los mundiales.

Foto: Reuters

Katy Perry interpreta Wonder con Tius Luca

Katy Perry apareció en la cancha durante el acto protocolarmío para interpretar una nueva canción llamada Wonder junto al noruego Tius Luca, quien viajó desde Noruega para acompañar a la cantante en este evento.

A diferencia de los formatos tradicionales estilo Super Bowl, la ceremonia de unos 30 minutos buscó equilibrar los discursos protocolares de la FIFA y el desfile de banderas con la identidad artística de Los Ángeles como la capital mundial del entretenimiento.

Dan y Shay interpretaron el himno nacional de Estados Unidos mientras la cámara enfocaba a Tom Cruise y David Beckham en el público.

La interpretación del himno nacional de Paraguay corrió por parte del duo PURAHÉI SOUL.