Los Momentos Más Virales de la Inauguración de Estados Unidos en el Mundial 2026

Desde el show de LISA y Katy Perry hasta la fiesta de Anitta en Los Ángeles. Descubre los momentos más virales de la inauguración del Mundial 2026 en EE. UU.

Rema-Anitta-Lisa-Mundial-2026-Estados-UnidosFoto: Reuters

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Desde el K-Pop de LISA hasta el funk de Anitta, el Mundial 2026 en EE.UU. fue una explosión cultural que rompió internet. ¿Te lo perdiste? Aquí los momentos más virales.

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