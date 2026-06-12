Sujeto Detenido por Ingresar a un Domicilio y Amenazar con Arma al Propietario en Hermosillo

Un sujeto de 56 años fue detenido luego de presuntamente ingresar a un domicilio y amenazar al propietario con un cuchillo en la colonia Solidaridad de Hermosillo, Sonora.

Sujeto Detenido por Ingresar a un Domicilio y Amenazar con Arma al Propietario en HermosilloFoto: Archivo N+

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En Hermosillo, un sujeto fue arrestado por entrar a un domicilio y amenazar con un cuchillo al propietario. Conoce los detalles de este incidente.

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