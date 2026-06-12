Sujeto Detenido por Ingresar a un Domicilio y Amenazar con Arma al Propietario en Hermosillo

Un sujeto de 56 años, de edad, fue puesto a disposición de la autoridad investigadora por su presunta participación en los delitos de daños, allanamiento de morada, portación de arma prohibida y amenazas, luego de ser retenido por un ciudadano en la colonia Solidaridad, al norponiente de Hermosillo.



Los hechos ocurrieron a las 11:45 de la noche del jueves, en la calle Sierra Obscura, entre Concordia y Sierra Maycoba, donde el propietario de una vivienda sorprendió al sujeto dentro del patio frontal de su domicilio.

El afectado logró retenerlo con ayuda de un vecino

El afectado también lo señaló como responsable de causar daños al parabrisas de su automóvil sedán, marca Nissan Sentra, modelo 2023, de color blanco.



De acuerdo con el reporte, al verse descubierto, el individuo amenazó a la víctima con un cuchillo de aproximadamente 27 centímetros de largo, pero con apoyo de un vecino lograron desarmarlo y someterlo, para posteriormente entregarlo a elementos de la Policía Municipal.