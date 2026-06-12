Dos Jóvenes Detenidos en Posesión de Armas de Uso Exclusivo del Ejército en Hermosillo

Luego de una persecución que se desató tras un choque vehicular y un disparo contra policías municipales, dos jóvenes fueron detenidos en la colonia Camino Real en posesión de dos armas de fuego, de uso exclusivo del ejército, abastecidas con 30 cartuchos útiles.



Los detenidos fueron identificados como Daniel “N”, de 25 años, y Jorge “N”, de 18, quienes circulaban a exceso de velocidad en una camioneta Nissan Rogue, modelo 2020, de color negro.



Al llegar a la avenida Leona Vicario, el conductor perdió el control y se impactó contra la pared de una tortillería de harina.

Uno de los jóvenes disparó en contra de un oficial

Después del accidente, ambos descendieron de la unidad y uno de ellos realizó una detonación contra los agentes preventivos, lo que originó un operativo de búsqueda por el sector.



La persecución concluyó en las calles De los Yaquis e Ignacio Soto, donde los presuntos responsables intentaron ocultarse en el techo de una vivienda, pero fueron capturados por los oficiales.

Fueron aseguradas dos pistolas con cartuchos útiles

Durante la intervención se aseguraron dos pistolas calibre .9 milímetros, una abastecida con 17 cartuchos útiles y otra con 13.



Las armas fueron puestas a disposición de la autoridad investigadora, mientras que elementos militares brindaron apoyo con vigilancia perimetral durante el operativo.