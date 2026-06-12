Dos Jóvenes Detenidos en Posesión de Armas de Uso Exclusivo del Ejército en Hermosillo

Luego de una persecución, dos jóvenes fueron detenidos en posesión de armas de uso exclusivo del ejército en la colonia Camino del Real en Hermosillo, Sonora.

Dos Jóvenes Detenidos en Posesión de Armas de Uso Exclusivo del Ejército en HermosilloFoto: Ejército Mexicano

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Dos jóvenes arrestados en Hermosillo por posesión de armas de uso exclusivo del ejército tras una persecución y disparo a policías. Conoce los detalles.

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