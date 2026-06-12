Joven Conductor se Sale del Bulevar Aeropuerto en Puebla y Choca con un Árbol

Un aparatoso accidente se registró la tarde de este viernes 12 de junio durante la fuerte lluvia que cayó sobre la zona metropolitana de Puebla.

Un conductor perdió el control de su automóvil y se salió del Bulevar Aeropuerto, en el municipio de Huejozingo en Puebla; el hombre de 21 años de edad chocó su vehículo contra un árbol.

Foto: X @brauliopaisano

Rescatan a joven conductor que chocó con su auto en Huejotzingo

Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y paramédicos de Cruz Roja acudieron a atender al joven y lo reportaron estable, después de su traslado al Hospital Militar de Puebla.

El accidente ocurrió con sentido a la autopista, en la división para tomar dirección a CDMX o Puebla capital.

Cierran lateral de la autopista por accidente de tráiler en Puebla

Un tractocamión con caja seca ocasionó importantes afectaciones a la circulación vehicular tras sufrir un percance en la autopista México-Puebla, a la altura de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en el municipio de Puebla.

El aparatoso accidente se registró cuando, al circular sobre los carriles con sentido a la CDMX, el conductor del tráiler perdió el control del volante y la unidad se desvió hacia la derecha.

Con información de N+

JAPR