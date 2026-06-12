Joven Conductor se Sale del Bulevar Aeropuerto en Puebla y Choca con un Árbol

El accidente dejó como saldo un hombre lesionado, en el Libramiento Aeropuerto de Huejotzingo en Puebla.

El conductor fue sustraído y llevado a un hospital de Puebla.Foto: X @brauliopaisano

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Un joven de 21 años pierde el control de su auto y se estrella contra un árbol en el Libramiento Aeropuerto de Huejotzingo, Puebla. Afortunadamente, está estable tras ser atendido. Conoce los detalles.

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