Explota un Polvorín al Interior de un Domicilio en Xaloztoc, Tlaxcala

En el lugar se encuentran cuerpos de emergencia de la entidad para atender el siniestro. Se desconoce si hay personas lesionadas.

Explosión de Polvorín en Domicilio Daños Materiales en Xaloztoc TlaxcalaFoto: Facebook El Imparcial de Tlaxcala

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Explosión en Xaloztoc: un polvorín estalla en un domicilio, generando una columna de humo visible a metros de altura. Cuerpos de emergencia en el lugar. Información en desarrollo.

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