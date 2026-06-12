Explota un Polvorín al Interior de un Domicilio en Xaloztoc, Tlaxcala

La tarde de este viernes 12 de junio de 2026 se registró una explosión presuntamente de un polvorín al interior de un domicilio ubicado en el municipio tlaxcalteca de Xaloztoc.

A varios metros de altura se generó una gran columna de humo que emanaba del inmueble afectado, lo que generó una intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencia.

Explota polvorín en domicilio de Xaloztoc, Tlaxcala

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este viernes cuando se registró una explosión aparentemente de un polvorín en un predio del municipio de Xaloztoc, Tlaxcala.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala informó que se encontraba en el lugar de los hechos para atender el siniestro. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Explosión de gas en vivienda de la colonia Bosques de Santa Anita en Puebla dejó cuatro lesionados

El pasado 6 de junio se registró una explosión de gas LP en una vivienda ubicada en la colonia Bosques de Santa Anita, al norte de la ciudad de Puebla, misma que dejó cuatro lesionados.

Elementos de Protección Civil del estado y municipal llegaron al lugar de los hechos y brindaron atención prehospitalaria a las cuatro personas que resultaron lesionadas por el siniestro.

Con información de N+

GMAZ