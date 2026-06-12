Accidente de Tráiler Provoca Bloqueo en la Lateral de la Autopista México-Puebla

Un tractocamión con caja seca ocasionó importantes afectaciones a la circulación vehicular tras sufrir un percance en la autopista México-Puebla, a la altura de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en el municipio de puebla.

El aparatoso accidente se registró cuando, al circular sobre los carriles con sentido a la Ciudad de México, el conductor del tráiler perdió el control del volante y la unidad se desvió hacia la derecha.

Esto ocasionó que se saliera de la cinta de rodamiento y cayera a la vialidad lateral de la autopista, entre Camino Real a San Pablo Xochimehuacan y la calle 13 de Marzo.

Accidente de tráiler obstruyó el paso en la lateral de la autopista

La caja quedó sobre la vialidad local, mientras que la cabina del tráiler salió de la lateral y terminó en un desnivel a un costado de una conocida empresa galletera ubicada en la zona.

🚑 Paramédicos valoraron al conductor de la unidad, quien no presentó lesiones que comprometieran su vida.



🛡️ En el lugar se realizaron acciones de atención y mitigación de riesgos para mantener condiciones seguras en la zona. pic.twitter.com/Nt1PiNjimn — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 12, 2026

Diversas corporaciones de atención a emergencias acudieron para brindar el auxilio necesario y cerrar totalmente la vialidad afectada por este percance, así como parcialmente la autopista, con el fin de realizar las labores de extracción de la unidad siniestrada.

Varias grúas acudieron para efectuar las maniobras necesarias para retirar el tractocamión, que por cierto quedó con daños severos, y ponerlo a disposición de las autoridades competentes en materia de vialidad.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR