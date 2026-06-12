Accidente de Tráiler Provoca Bloqueo en la Lateral de la Autopista México-Puebla

La unidad de carga salió del camino y cayó a la vialidad lateral de la autopista, entre Camino Real a San Pablo Xochimehuacan y la calle 13 de Marzo.

Un tractocamión con caja seca ocasionó importantes afectaciones a la circulación.Foto: N+

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Accidente de tráiler en la lateral de la México-Puebla causa caos vial. El vehículo cayó a la vialidad lateral, bloqueando el paso. Conoce los detalles del incidente.

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