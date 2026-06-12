¿Hay Cierres en Carreteras Hoy 12 de Junio 2026? Estas Autopistas Tienen Bloqueos

¿Viajas hoy? Toma en cuenta que hay cierres en varias carreteras; te decimos en qué tramos para que salgas con tiempo

Carreteras con tráfico.Este viernes 12 de junio, hay cierres en diferentes autopistas. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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