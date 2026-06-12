¿Hay Cierres en Carreteras Hoy 12 de Junio 2026? Estas Autopistas Tienen Bloqueos
¿Viajas hoy? Toma en cuenta que hay cierres en varias carreteras; te decimos en qué tramos para que salgas con tiempo
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¿Viajas hoy? Toma en cuenta que hay cierres en varias carreteras; te decimos en qué tramos para que salgas con tiempo
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Hoy, 12 de junio de 2026, hay distintas carreteras con cierres, por lo que si vas a viajar o te diriges a tu trabajo, en N+ te indicamos cuáles son las autopistas que tienen bloqueos.
De acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Capufe, encargadas de la vigilancia y operación de las vías, algunas autopistas presentan tránsito lento y complicaciones que podrían generar retrasos en los tiempos de traslado.
12:27 horas: está cerrada la circulación en la Autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta Tlalpan, rumbo a la CDMX.
7:10 horas: autoridades informaron que continúa la presencia de personas cerca del kilómetro 19+300, de la carretera Culiacán-Los Mochis, Sinaloa, a la altura de la Caseta de Cobro No. 10 Puente Culiacán.
7:09 horas: se registra cierre parcial de circulación en el kilómetro 80 en la Autopista México-Cuernavaca, con dirección a la Ciudad de México debido a trabajos de mantenimiento y bacheo
7:07 horas: permanece el cierre total de circulación cerca del kilómetro 0+010, en el Libramiento Arco Norte, Estado de México, en la intersección del Arco Norte con la carretera Maravatío-Atlacomulco.
7:01 horas: la circulación fue restablecida luego de un accidente vial registrado cerca del kilómetro 48+800 de la México-Querétaro.
FBPT