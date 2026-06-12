Aseguran 23 Mil Litros de Presunto Huachicoleo en Carretera a Mesa del Seri en Hermosillo

Un total de 23 mil litros de hidorcarburo fue asegurado durante un cateo en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la carretera a Mesa del Seri, en la zona rural de Hermosillo.

Aseguran 23 Mil Litros de Presunto Huachicoleo en Carretera a Mesa del Seri en HermosilloFoto: FGR

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Operativo en Hermosillo: 23 mil litros de hidrocarburo y vehículos decomisados. La Fiscalía investiga delitos relacionados con huachicoleo. Descubre más sobre esta intervención.

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