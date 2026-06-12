Aseguran 23 Mil Litros de Presunto Huachicoleo en Carretera a Mesa del Seri en Hermosillo

Un total de 23 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por autoridades federales durante un cateo realizado en un inmueble, ubicado en las inmediaciones de la carretera a Mesa del Seri, en la zona rural oriente de Hermosillo.



En la diligencia también fueron decomisados dos vehículos, dos mangueras de presión y diversos bidones y tambos de plástico, presuntamente utilizados para el almacenamiento y traslado del combustible.

Combustible y material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público

El operativo fue encabezado por la Fiscalía General de la República, a través de un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial y personal de Seguridad Física de Pemex.



Tras la intervención, el combustible, los vehículos, el inmueble y el resto de los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la probable participación de personas en delitos relacionados con hidrocarburos.