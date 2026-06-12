Defensa de Tyler Robinson Pide Sanciones a Fiscales que Hablaron del Caso Kirk en Medios

Este viernes se llevó a cabo otra audiencia contra Tyler Robinson, acusado por el homicidio de Charlie Kirk. La defensa ha pedido sanciones contra los fiscales involucrados en el caso por presuntamente haber hecho una “gira mediática” en la que revelaron detalles indebidos del caso.

El comentador de derecha Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre del 2025 durante un mitin en la Universidad del Valle de Utah.

En febrero del 2026, la defensa pidió apartar a los fiscales por un supuesto conflicto de interés.

Piden declarar en desacato a fiscales del caso Charlie Kirk

Este 12 de junio, los abogados de Tyler Robinson pidieron que los fiscales del caso fuesen declarados en desacato por comentarios que hicieron a los medios de comunicación. Se les señala por haber dado detalles sobre un fragmento de bala recuperado del cuerpo de Kirk, pese a que el juez Tony Graf había ordenado que no hablaran del caso fuera de la corte.

En respuesta, los fiscales alegaron que solo corrigieron información errónea difundida por la defensa de Robinson. Expertos en balística inicialmente no pudieron relacionar los fragmentos de bala con el arma que los investigadores presumen fue utilizada en el crimen.

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Ante este hallazgo, que habría quedado inconcluso, se especuló que Robinson podría ser exonerado. Al respecto, el fiscal adjunto del condado de Utah, Christopher Ballard, declaró que “las reglas permiten expresamente a los abogados aclarar el registro”.

La defensa de Tyler Robinson tuvo en febrero otro intento por apartar a los fiscales del caso. En aquella ocasión alegaron que el hijo de uno de los fiscales estuvo presente en el evento donde fue asesinado el comentarista. Esta petición fue rechazada por el juez.

En próxima audiencia se determinará si habrá juicio por asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson, cuyo juicio aún no ha comenzado, es acusado de asesinato agravado, por lo que la fiscalía pediría la pena de muerte, en caso de que se le encuentre culpable. El joven de 23 años aún no ha presentado una declaración de culpabilidad o de inocencia sobre la muerte de Charlie Kirk, asesinado durante un evento de la organización de derecha Turning Point USA, durante un acto público en la Universidad del Valle de Utah.

Las audiencias alrededor del caso han sido cercadas por el juez Graf, quien pidió a los involucrados no dar detalles sobre el caso fuera de la corte. Al respecto, la defensa de Robinson ha buscado protegerle de la cobertura mediática que, a su parecer, ha distorsionado la imagen de su cliente.

La siguiente audiencia del caso está programada para julio del 2026. En ella, el juez Graf determinará si la evidencia presentada es suficiente para que se lleve a cabo un juicio.