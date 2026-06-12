Defensa de Tyler Robinson Pide Sanciones a Fiscales que Hablaron del Caso Kirk en Medios

La defensa de Tyler Robinson, que está siendo enjuiciado por el asesinato de Charlie Kirk, pidió sanciones contra los fiscales por revelar datos del juicio

Tyler Robinson en juicioDefensa de Tyler Robinson pide sanciones contra fiscales del caso Charlie Kirk. Foto: Reuters

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La defensa de Tyler Robinson exige sanciones a fiscales por hablar del caso Charlie Kirk en medios. ¿Se violó la orden del juez? Próxima audiencia en julio.

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