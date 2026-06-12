El Primer Billonario en el Mundo: ¿De Cuánto Es la Fortuna de Elon Musk?

Te decimos de cuánto es la fortuna de Elon Musk, luego del debut de SpaceX en Nasdaq

Elon Musk, el hombre más rico del mundoElon Musk, el hombre más rico del mundo. Foto: Reuters

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Elon Musk se convierte en el primer billonario tras el debut de SpaceX en Nasdaq. Descubre cómo este hito impacta sus ambiciones espaciales.

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