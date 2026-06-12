Muere la Princesa Bah de Tailandia Luego de Estar 3 Años en Coma, ¿Qué le Pasó?

La muerte de la princesa de Tailandia Bajrakitiyabha fue anunciada este viernes por la Casa Real. Llevaba tres años hospitalizada, ¿qué ocurrirá luego de su deceso?

La Princesa Bajrakitiyabha de Tailandia, murió este 12 de junio de 2026Foto EFE
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