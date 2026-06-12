Muere la Princesa Bah de Tailandia Luego de Estar 3 Años en Coma, ¿Qué le Pasó?

Bajrakitiyabha, la princesa de Tailandia murió este jueves 11 de junio de 2026, así lo confirmó la Casa Real. La primogénita del actual monarca era vista como la posible sucesora. ¿Qué pasó con ella y ahora qué cambios habría en la nación?

De acuerdo con los primeros reportes, la princesa “Bah”, de 47 años de edad, falleció la tarde de este jueves luego de permanecer hospitalizada casi tres años, luego de sufrir un problema cardíaco que la dejó en coma desde diciembre de 2022. La noticia de su deceso se dio a conocer un día después.

"A pesar de la atención minuciosa y constante del equipo médico, su estado empeoró progresivamente hasta el jueves 11 de junio, a las 19:48 (12:48 GMT), cuando falleció", precisó la Casa Real en un comunicado.

¿Qué enfermedad tenía la princesa Bah de Tailandia?

Durante toda su enfermedad, la Casa Blanca mantuvo su estado de salud con bastante cuidado y publicó escasos comunicados para dar a conocer detalles sobre su condición.

La salud de la princesa Bajrakitiyabha presentó complicaciones a partir del 15 de diciembre de 2022, cuando fue ingresada de urgencia a un hospital de Bangkok, debido a que un día antes perdió el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competencia en la región de Nakhon Ratchasima.

Posteriormente, la Casa Real indicó que la princesa Bah perdió súbitamente el conocimiento afectada por una bacteria micoplasma que provocó una “inflamación del corazón”. Esos fueron los únicos datos que aportó después de que la hija del monarca quedara en coma.

No hubo más datos hasta agosto del 2025 y el mayo pasado, cuando explicaron que padecía “una infección abdominal”.

¿Qué pasará en Tailandia tras la muerte de la princesa?

La princesa Bajrakitiyabha no era oficialmente la heredera, no obstante, desde que su papá, el rey Vajiralongkorn, de 73 años de edad, asumió el trono en el 2016, comenzó a tener participación importante en eventos públicos, tales como ceremonias y actos reales.

Lo anterior, sería como un “guiño” a que podría ser la candidata para la posible sucesión. Además, Bah tenía una imagen de mujer “moderna y preparada”, lo que generaba confianza entre los habitantes y al mismo tiempo daba una señal de que la popularidad de su familia podría recuperarse.

Otro punto importante es que, a diferencia del resto de sus hermanos, era la única cuya madre —la princesa Soamsawali, prima hermana del actual monarca, de quien el rey se divorció en 1991— era miembro de una monarquía antes de casarse con Vajiralonkorn.

Después de esta relación, el actual monarca se casó y divorció en dos ocasiones con mujeres sin relación con la monarquía:

Sujarinee Vivacharawongse (1994 y 1996), con quien tuvo cinco hijos.

Srirasmi Suwadee (2001 y 2014) con un descendiente

Luego, en 2019, el padre de la princesa se casó con la reina Suthida, antigua azafata de vuelo, y después nombró concubina real a una guardaespaldas, conocida como Koi.

¿Quién podría ser el nuevo sucesor en Tailandia?

Ahora bien, el príncipe Dipangkorn, el hijo más joven del monarca, se sitúa como el primero en la línea de sucesión. Pero según círculos cercanos a la monarquía, el joven padecería problemas cognitivos, algo no confirmado por la Casa Real.

Por su parte, la princesa Sirivannavari, única hija que reside en Tailandia del segundo matrimonio, ha mostrado interés por la alta costura y es menos asidua a los compromisos oficiales.

Sin embargo, Sirivannavari tiene otros cuatro hermanos, nacidos durante la relación previa al matrimonio con la segunda esposa y que han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos tras ser desterrados por su padre en 1996, al divorciarse de su madre.

De manera inesperada y unos ocho meses después de la hospitalización de la princesa Bajrakitiyabha, regresó al país Vacharaesorn Vivacharawongse, tercer hijo del monarca, lo que desató las especulaciones sobre la sucesión, ya que participó en varios actos.

A la llegada de Vacharaesorn siguieron las visitas de sus otros tres hermanos: Juthavachara, Chakriwat y Vatchrawee, pero las autoridades de Inmigración les impidieron entrar a Tailandia.

No está claro si Vacharaesorn y sus hermanos (quienes no aparecen en las actuales fotografías en la web de la casa real) conservan el estatus real otorgado cuando eran niños.

Una remota posibilidad es que la Corona fuera asumida por alguna de las hermanas del rey:

La princesa Sirindhorn, de 71 años, no tiene hijos.

Chulabhorn, de 68, tiene un estado de salud frágil.

Ubolratana, de 75 años, perdió sus títulos nobiliarios al casarse con un estadounidense.

Los expertos señalan que otra posible vía es el cambio de linaje o la elección de un familiar indirecto, procedimiento utilizado en Tailandia en 1935 cuando abdicó el rey Prajadhipok.

EPP