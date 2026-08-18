Accidentes

Marina Emite Comunicado por Muerte de Cuatro Elementos Navales en Tamaulipas

La Secretaría de Marina confirmó el fallecimiento de varios integrantes. La institución informó que las autoridades ya investigan las causas del hecho.

Marina Emite Comunicado por Muerte de Cuatro Elementos Navales en TamaulipasMarina Emite Comunicado por Muerte de Cuatro Elementos Navales en Tamaulipas. Foto: Semar/Cuartoscuro

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La Secretaría de Marina lamenta la pérdida de cuatro marinos en un accidente en Tamaulipas. Investigan las causas mientras apoyan a las familias afectadas.

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