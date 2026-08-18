Marina Emite Comunicado por Muerte de Cuatro Elementos Navales en Tamaulipas

La Secretaría de Marina informó sobre el fallecimiento de cuatro elementos navales, ocurrido en inmediaciones del muelle de La Pesca, Tamaulipas.

De acuerdo con el comunicado, los elementos se encontraban fuera de sus actividades laborales cuando el vehículo particular en el que viajaban cayó al río, en el citado muelle.

Ante el accidente, personal de buzos de la Secretaría de Marina acudió al lugar para apoyar a las autoridades locales en las labores de recuperación de los cuerpos.

Las autoridades competentes realizan las investigaciones y peritajes correspondientes para determinar las causas y circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La Secretaría de Marina expresó sus condolencias a las familias de los cuatro elementos fallecidos y señaló que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes en materia de bienestar social.

También reiteró su respaldo a las familias de los marinos y lamentó profundamente la pérdida de sus compañeros.