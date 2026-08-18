Auto Cae De Cinco Metros de Altura en Distribuidor Vial Cabeza Olmeca de Veracruz

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras arribaron hasta el Distribuidor Vial Cabeza Olmeca en la ciudad de Veracruz debido a que fue reportado un accidente carretero en el que un vehículo compacto de color rojo se vio involucrado.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles 18 de agosto en el acceso de la carretera Veracruz-Xalapa hacia la zona centro de la ciudad, donde se informó que un automóvil cayó de por lo menos cinco metros de altura en la curva de dicho distribuidor vial.

Debido al accidente, el vehículo desprendió parte de la estructura de protección vial y terminó en una zona verde entre árboles y maleza. El percance fue reportado y minutos más tarde arribaron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras para llevar a cabo las tareas de abanderamiento y resguardo vial de la zona donde se registró el percance.

Asimismo, se dio a conocer que no hubo lesionados de gravedad y las personas que viajaban en dicho automóvil salieron de la unidad por su propio pie. La vialidad se vio afectada momentáneamente en la zona donde se realizó el abanderamiento, pues fueron colocados los señalamientos que indican precaución.