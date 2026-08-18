Accidentes

Auto Cae De Cinco Metros de Altura en Distribuidor Vial Cabeza Olmeca de Veracruz

Un vehículo salió proyectado de la vialidad y terminó a más de cinco metros de profundidad en un paso a desnivel de la carretera Veracruz-Xalapa. Autoridades arribaron para abanderar la zona.

Auto Cae De Cinco Metros de Altura en Distribuidor Vial Cabeza Olmeca de VeracruzEl vehículo terminó entre maleza y árboles tras la caída. Foto: Ana Méndez | Google Maps

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Auto cae desde 5 metros en Veracruz-Xalapa. La Guardia Nacional resguarda la zona. Se informó que los ocupantes salieron ilesos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+