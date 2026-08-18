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N+ Estrena App: Información Confiable, Ágil e Inmediata

Texto, imágenes y video. Descubre cómo puedes consumir la información que te gusta desde la palma de tu mano.

Mano sostiene celular con app y logo de Nmás. Nmás Lanza App en agosto 2026N+ lanza su app para celulares. La información que te interesa al alcance de un clic: programas, videos, imágenes y texto en la palma de tu mano. Foto: N+.
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