N+ Estrena App: Información Confiable, Ágil e Inmediata

Las noticias que compartes, comentas y discutes ya están en un mismo lugar. N+ estrena app para que tengas al alcance de tu mano las noticias de última hora, coberturas especiales y reportajes a profundidad de los temas que te importan.

Periodismo riguroso, información verificada y una experiencia visual única te esperan en esta plataforma disponible para descarga para iOS y Android de forma gratuita.

Al descargar la nueva versión de la App de N+ obtienes beneficios únicos para consultar la información que te interesa como a ti te gusta.

Texto, imágenes y video de los hechos que marcan la agenda nacional e internacional están disponibles para que conozcas, analices y discutas.

En tu aplicación móvil podrás disfrutar de las siguientes funcionalidades:

Desde crear un perfil de Usuario y registrar las temáticas que te interesan, hasta verificar tu perfil mediante códigos de un sólo uso.

Además de Streaming 24/7 de N+ Foro y Video On Demand. Lo que te permitirá seguir en tiempo real la transmisión. Y cuando así lo desees consultar la sección de video dedicada a programas, episodios y "En Corto".

A estos beneficios, se suman las actualizaciones y seguimiento de las noticias de Última Hora a través de los "Liveblogs".

Además de Noticias, tendrás acceso a Historias e Investigaciones a través de los reportajes especiales de N+ FOCUS y "Por el Planeta".

Así como contenido Interactivo para que analices la información y comprendas temas a profundidad.

Por supuesto, podrás leer artículos de Opinión de los periodistas de N+ y especialistas en distintas temáticas.

Si algún contenido te entusiasma y deseas guardarlo para más tarde, tienes la funcionalidad "Bookmark". Mientras que si deseas escucharlo, puedes reproducir el audio en las notas o hacer búsquedas por voz.

Para que siempre estés informado, en la app podrás permitir la recepción de alertas de noticias de Última Hora directo a tu celular. O bien, de aquellas temáticas que marcaste como intereses.

Los periodistas de N+ hacen una curaduría del contenido, para que sólo recibas notificaciones de la información que te interesa.

Con la descarga de tu aplicación obtienes la opción de configurar las temáticas de las cuáles quieres recibir artículos y alertas.

Además, puedes seleccionar la entidad en la que te encuentras para que te informes sobre los acontecimientos que suceden a tu alrededor.