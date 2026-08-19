Confirman Primer Caso de Gusano Barrenador en un Perro en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez registró su primer caso confirmado de gusano barrenador en un perro, de acuerdo con información de la Dirección de Bienestar y Atención Animal (DABA).

El caso corresponde a un perro que se encontraba en Samalayuca y que previamente había sido atropellado. De acuerdo con la información proporcionada por la titular de la DABA, Alma Edith Arredondo, el animal no recibió atención tras el accidente, lo que permitió la llegada de la mosca que depositó sus larvas.

La funcionaria señaló que el perro continúa con vida y recibe atención médica.

Ante esta detección, la Dirección de Bienestar y Atención Animal informó que reforzará la vigilancia y la coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el objetivo de detectar y atender oportunamente cualquier otro caso sospechoso.

Arredondo explicó que la dependencia ha enviado dos muestras para su análisis: una durante el año pasado y otra durante este año.

De acuerdo con la funcionaria, ambas muestras enviadas por la dependencia resultaron negativas.

El caso confirmado en el perro de Samalayuca representa el primer registro de gusano barrenador en un canino en Ciudad Juárez, por lo que se mantendrá la vigilancia para identificar posibles casos.