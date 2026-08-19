Salud

Confirman Primer Caso de Gusano Barrenador en un Perro en Ciudad Juárez

El caso fue detectado en Samalayuca; autoridades reforzarán la vigilancia y atención de posibles nuevos casos en perros.

El caso corresponde a un perro que se encontraba en SamalayucaEl caso corresponde a un perro que se encontraba en Samalayuca. Foto: N+

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Detectan gusano barrenador en perro de Ciudad Juárez. El animal recibe atención médica y se refuerza la vigilancia para evitar más casos.

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