Suspenden Falso Consulado de Nicaragua en CDMX; Así lo Descubrieron

La alcaldía Álvaro Obregón suspendió las actividades de un inmueble que operaba como un supuesto consulado de Nicaragua, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmara que dicho domicilio no cuenta con registro como sede consular.

De acuerdo con la alcaldía, durante una inspección al inmueble se realizó la consulta correspondiente ante la SRE, dependencia que confirmó que el domicilio no estaba registrado como sede consular de Nicaragua ni de ningún otro país.

Derivado de este hallazgo, y en apego a la normatividad vigente, la alcaldía procedió a la suspensión de actividades del establecimiento, como parte del procedimiento administrativo correspondiente.

Hasta el momento, la alcaldía no ha detallado públicamente qué actividades específicas realizaba el inmueble mientras se presentaba como sede consular, ni desde cuándo operaba de esta forma.

De acuerdo con el directorio del Instituto Nacional de Migración, la Embajada de Nicaragua en México se ubica en Fernando de Alencastre número 136, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, y es a través de esta sede que actualmente se atienden los trámites consulares para la comunidad nicaragüense en el país.

AMP