Sociedad

Suspenden Falso Consulado de Nicaragua en CDMX; Así lo Descubrieron

El domicilio no estaba registrado como sede consular de Nicaragua ni de ningún otro país

Bandera de Nicaragua. Foto: AP/ archivoBandera de Nicaragua. Foto: AP/ archivo

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