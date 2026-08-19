Maestro en Acámbaro es Cesado de Secundaria por Conductas Inapropiadas

Un maestro de la Secundaria “Centéotl” fue apartado de su grupo y cesado después de que se dieran a conocer en las redes, varios videos donde se observan presuntas conductas inapropiadas con alumnos de su clase.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Acámbaro, donde un par de videos se filtraron en las redes sociales donde se ve al maestro de la secundaria realizando lo que parece ser acciones indebidas contra algunos de sus estudiantes.

De manera inmediata y al hacerse virales los videos, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) al ver estas acciones, decidió separar de manera definitiva de sus funciones al docente de la Secundaria “Centéotl”.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, hizo una invitación a los padres de familia a denunciar cualquier caso de acoso o abuso de parte de docentes.

Para finalizar, también informó que el área jurídica de la SEG analiza si se interpondrá una denuncia de índole penal contra el docente por los actos que fueron exhibidos en este video, destacando que el maestro no es ordinario de Guanajuato, y hasta donde tiene conocimiento es de Morelia, y participó en el concurso de plazas.