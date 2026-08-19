Sociedad

Maestro en Acámbaro es Cesado de Secundaria por Conductas Inapropiadas

Fueron varios los videos que se compartieron en las redes sociales, donde se ve al maestro de secundaria realizando acciones indebidas con alumnos.

Autoridades de Educación ya respondieron.Foto: Google maps

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Maestro de secundaria en Acámbaro cesado por conductas inapropiadas tras viralización de videos. La SEG toma medidas y evalúa acciones legales.

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