Más de 18 Mil Aspirantes Presentan Examen de Ingreso a UNAM en el Palacio de los Deportes

La UNAM dio un balance sobre el segundo día del examen de control presencial que se realiza en el Palacio de los Deportes, CDMX, para ingresar a nivel licenciatura del ciclo escolar 2026-2027/1.

En un comunicado, indicó que hasta el momento, han participado 18 mil 837 aspirantes hasta las 16:00 horas de este martes 18 de agosto.

En tanto, mañana miércoles 19 de agosto, concluirán las pruebas presenciales en el Palacio de los Deportes.

Los horarios de la aplicación del examen son los siguientes: El primero de las 9:00 horas a las 12:00 horas; el segundo, de la 13:00 horas a 16:00 horas; y el tercero, de las 17:00 a 20:00 horas.

En tanto, es importante recordar que, durante este examen hay presencia de un notario, auditores, así como 130 personas de la Máxima Casa de Estudios.

Los resultados de los exámenes se entregarán a los jóvenes antes del inicio de clases, así lo confirmó ayer la universidad.

"Éstas inician el 31 de agosto y los resultados irán saliendo el fin de semana anterior", así lo informó el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente.

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