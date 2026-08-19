Sociedad

Más de 18 Mil Aspirantes Presentan Examen de Ingreso a UNAM en el Palacio de los Deportes

Mañana miércoles 19 de agosto 2026, es el último día de la prueba presencial para ingresar a nivel licenciatura 2026

Segundo Día de Examen de Control UNAM: Más de 18 Mil Aspirantes en Palacio de los DeportesCuartoscuro
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Examen de Control UNAM 2026 en CDMX: Más de 18 Mil Aspirantes se Han Presentado al Palacio de los Deportes