Inscripción al CCH y Prepas UNAM 2026: Fechas, Documentos y Ubicación de Sede

Hoy salieron los resultados Ecoems 2026, y aquellos aspirantes que fueron seleccionados para entrar al CCH o una Prepa de la UNAM tendrán que realizar su inscripción. Por ello, acá te traemos las fechas, documentos y ubicación de la sede para que no se te pase el tiempo.

Si aún no consultas la Gaceta Electrónica de Resultados, que se publicó este día, en una nota previa te decimos cómo revisar este documento de Mi Derecho Mi Lugar, para que sepas en qué escuela te quedaste.

En caso de que te hayan aceptado en las escuelas preparatorias de la UNAM por tu puntaje en el examen, es importante que sepas cuál es el proceso a seguir para que no pierdas tu lugar. Este es el paso a paso:

Lo primero que debes hacer es ingresar a la página https://ipn.unam.mx/ e iniciar sesión con tu folio de registro de 9 dígitos y tu fecha de nacimiento con el formato ddmmaaaa (día mes año).

Ahí deberás ingresar a TU SITIO para realizar el examen diagnóstico de inglés, requisitar tu hoja de datos estadísticos e imprimir tu Cita para Entrega Documental, así como los documentos necesarios para realizar tu inscripción en el plantel asignado. Este proceso se llevará a cabo del 18 al 21 de agosto de 2026.

Una vez que hayas hecho tu inscripción en el plantel, deberás entregar en el Local de Registro de la UNAM los siguientes documentos para completar tu registro en las institución del 31 de agosto al 24 de septiembre:

Certificado original de estudios completos de Secundaria o el Certificado de Educación Básica, con promedio mínimo de 7.0 o mayor, con este documento se comprobará haber concluido y aprobado el 100% de las asignaturas correspondientes al plan de estudios de la educación secundaria. En el caso de estudios realizados en el extranjero, el Certificado o su equivalente deberá contar con el apostille de las autoridades competentes del país emisor o la legalización del Consulado Mexicano en el país correspondiente y con traducción al español hecha por un Perito Oficial autorizado en México; además deberá entregarse el oficio de revalidación de estudios de nivel Secundaria emitido por la Secretaría de Educación Pública y la forma F-69 (equivalencia de promedio) que emite la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM. Para más información sobre este último documento consulte la página: https://www.dgire.unam.mx/index.php/informacion/revalidacion

Acta de nacimiento original. Si fue expedida en un país diferente a México deberá contar con el apostille de las autoridades competentes del país emisor o la legalización del Consulado Mexicano en el país correspondiente y con traducción al español hecha por un Perito Oficial autorizado en México si está expedida en idioma diferente al español.

Impresión de la Clave Única de Registro de Población (CURP). En caso de ser extranjero, presentar original y copia de tu Pasaporte para cotejo.

Impresión de la Cita para Entrega Documental.

Es importante señalar que cada estudiante deberá realizar la entrega de la documentación en la fecha y hora que aparece en la Cita para Entrega Documental. Esta es la ubicación del Local de Registro de la UNAM:

Av. del Aspirante casi esq. con Avenida del Imán, Ciudad Universitaria, en CDMX.

De esta manera, los aspirantes que hayan sido aceptados al CCH o Prepas UNAM deberán realizar este proceso en tiempo y forma, pues de lo contrario quedará cancelada la selección. Estas son las fechas:

Examen diagnóstico de inglés: Del 18 al 21 de agosto de 2026. Requisitar tu hoja de datos estadísticos: Del 18 al 21 de agosto de 2026. Imprimir tu Cita para Entrega Documental: Del 18 al 21 de agosto de 2026. Inicio de clases: El lunes 31 de agosto 2026. Entrega de Documentos: Del 31 de agosto al 24 de septiembre 2026.

Toda esta información la puedes encontrar en la Gaceta Electrónica de Resultados que se publicó este martes 18 de agosto 2026, en las últimas páginas en las que se especifica el proceso que deben realizar los estudiantes seleccionados.

PPP