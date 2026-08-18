Educación

Inscripción al CCH y Prepas UNAM 2026: Fechas, Documentos y Ubicación de Sede

Salieron los resultados Ecoems 2026 y si fuiste aceptado, consulta todo lo que necesitas para tu inscripción a la prepa UNAM

Conoce las fechas, documentos de la Inscripción UNAM Prepa-CCH 2026Los resultados Ecoems 2026 se publicaron en la Gaceta Electrónica de Mi Derecho, Mi Lugar. Foto: Cuartoscuro
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