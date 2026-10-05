UV Habilita Clases Virtuales por Frente Frío 1: Conoce los Días y las Regiones

Ante la continuidad de las lluvias asociadas al ingreso del frente frío número 1, en la zona norte del estado, la Universidad Veracruzana determinó modificar temporalmente sus actividades en la región Poza Rica-Tuxpan.

La institución informó que las actividades académicas y administrativas se realizarán de manera virtual durante los días 5, 6 y 7 de octubre, como medida preventiva, esto ante las condiciones meteorológicas que prevalecen.

El sistema de atención integral a la salud de la Universidad Veracruzana, (SAISUV), mantendrá sus servicios de manera habitual durante este periodo.

La Vicerrectoría pidió a estudiantes, docentes y personal mantenerse atentos a los canales institucionales para conocer cualquier actualización relacionada con las condiciones climatológicas.