Educación

UV Habilita Clases Virtuales por Frente Frío 1: Conoce los Días y las Regiones

La Universidad informó que este cambio de modalidad es para prevenir accidentes por las condiciones climatológicas

UV suspende actividades presenciales por intensas lluvias. Foto: N+UV suspende actividades presenciales por intensas lluvias. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La Universidad Veracruzana adapta sus clases a modalidad virtual por el frente frío en la región norte. Conoce cómo afectará a Poza Rica-Tuxpan.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+