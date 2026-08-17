Educación

Resultados Ecoems 2026: ¿Cómo Consultar la Gaceta Electrónica de Prepa UNAM-IPN?

Los resultados de preparatoria 2026 UNAM, IPN y otras escuelas salen mañana 18 de agosto y aquí te dejamos el link de la Gaceta Electrónica

Cómo Consultar los Resultados ECOEMS 2026Los aspirantes de Mi Derecho, Mi Lugar 2026 conocerán en qué prepa se quedaron. Foto: Cuartoscuro
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