Resultados Ecoems 2026: ¿Cómo Consultar la Gaceta Electrónica de Prepa UNAM-IPN?

Los resultados de Ecoems 2026 salen mañana 18 de agosto 2026, y para que sepas si te quedaste en la prepa UNAM, IPN u otra institución, acá te explicamos cómo consultar la Gaceta Electrónica en las que se publicarán las asignaciones.

Llegó el momento de que los aspirantes de Mi Derecho, Mi Lugar 2026 conozcan en qué escuela se quedaron del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (Ecoems), ya sea por acceso directo, por examen o híbrido.

De igual manera, este día se dieron a conocer los resultados de 103 Municipios 2026, en caso de que hayas hecho el proceso de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.