Resultados Ecoems 2026: ¿Cómo Consultar la Gaceta Electrónica de Prepa UNAM-IPN?
Los resultados de preparatoria 2026 UNAM, IPN y otras escuelas salen mañana 18 de agosto y aquí te dejamos el link de la Gaceta Electrónica
Los resultados de preparatoria 2026 UNAM, IPN y otras escuelas salen mañana 18 de agosto y aquí te dejamos el link de la Gaceta Electrónica
Los resultados de Ecoems 2026 salen mañana 18 de agosto 2026, y para que sepas si te quedaste en la prepa UNAM, IPN u otra institución, acá te explicamos cómo consultar la Gaceta Electrónica en las que se publicarán las asignaciones.
Llegó el momento de que los aspirantes de Mi Derecho, Mi Lugar 2026 conozcan en qué escuela se quedaron del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (Ecoems), ya sea por acceso directo, por examen o híbrido.
De igual manera, este día se dieron a conocer los resultados de 103 Municipios 2026, en caso de que hayas hecho el proceso de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.
La Gaceta Electrónica de Resultados Ecoems 2026 la podrás consultar directamente en la página web de Mi Derecho, Mi Lugar en el siguiente enlace: https://www.miderechomilugar.gob.mx/
No hay un horario específico para la publicación de este documento, pero se espera que esté disponible en las primeras horas de este martes 18 de agosto 2026.
Una vez que se habilite la Gaceta Electrónica, los aspirantes deberán descargarla para buscar su folio y conocer en qué escuela quedaron asignados, ya sea de la UNAM o IPN si hicieron el examen, o a las instituciones de acceso directo.
Los estudiantes también pueden iniciar sesión en la página de Mi Derecho, Mi Lugar con su Llave MX para acceder al Resultado Individual del Proceso de Asignación 2026, donde podrán ver la escuela, plantel y aciertos que obtuvieron.
Los resultados Ecoems 2026 también se pueden consultar a través de Educatel, llamando al número 079, en caso de no poder revisar las asignaciones por internet. Sin embargo, es posible que pueda hacer saturación.
En la Gaceta Electrónica también se establecerán las fechas y procedimientos para la atención de los aspirantes que por causas administrativas no hayan sido asignados en la opción educativa que les pudiera corresponder. El proceso y las asignaciones correspondientes concluirán el 28 de agosto de 2026.
Las instituciones cuyos planteles y especialidades aún tengan lugares disponibles después del 26 de agosto de 2026, los ofrecerán mediante sus procedimientos.