SEP Abre Más Lugares para Preparatoria: Así Te Inscribes a Nivel Medio Superior

Este lunes, 17 de agosto de 2026, el Gobierno de México informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió más lugares para preparatoria. Te decimos cómo inscribirte al bachillerato.

En conferencia de prensa mañanera, Tania Hogla Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, indicó que “el mejor lugar donde los adolescentes tienen que estar es en la escuela”.

La funcionaria indicó que se abrirán 485 escuelas más en todos los municipios del país, “en todos los estados habrá acciones… Se construirán 156,240 lugares, con eso se llegaba a la meta de 200 mil”.

Indicó que una de las estrategias de ampliación es la construcción del bachillerato nacional Margarita Maza y que las inscripciones están abiertas. Solo debes registrarte en línea con los siguientes documentos:

Clave Única de Registro de Población (CURP). Acta de nacimiento o documento equivalente. Comprobante de domicilio, puede ser un recibo de teléfono, agua, luz o predial, no mayor a tres meses. Comprobantes de estudio, puede ser: Certificado de terminación de estudios de secundaria (anverso y reverso). Resolución de revalidación de estudios. Resolución de equivalencia o portabilidad de estudios. En caso de que tu certificado sigue en trámite, puedes adjuntar la Carta Compromiso que encontrarás dentro del sistema de registro. Debe ir firmada, porque en ella te comprometes a entregar el certificado dentro de los primeros seis meses del inicio de tu primer módulo. En caso de menor de edad, la carta debe estar firmada por tu madre, padre o tutor(a) legal. Fotografía reciente en formato JPG a color, fondo blanco y tipo credencial: cara y orejas descubiertas, sin edición ni filtros.

“Si un adolescente que no está en la escuela por alguna razón, invítenlo a regresar, a inscribirse”, dijo.

La funcionaria añadió que se van a “ampliar 200 mil lugares más”.

Explicó que hay distintos tipos de juventudes, por lo que se pretende abrir bachilleratos sabatinos con tutorías que trabajarán de manera híbrida.

“Vamos a llegar a las comunidades pequeñas y rurales, con el bachillerato Conafe”.

Con información de N+

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