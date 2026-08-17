Educación

SEP Abre Más Lugares para Preparatoria: Así Te Inscribes a Nivel Medio Superior

La SEP anunció que se abrirán 485 escuelas más de bachilleraro en todos los municipios del país

Alumnos de educación media superiorAlumnos de educación media superior. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La SEP anuncia 200 mil nuevos lugares para preparatoria. Conoce cómo inscribirte en línea y ser parte del bachillerato nacional Margarita Maza. ¡No te quedes fuera!

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