Detienen a Tres Mujeres Farderas tras Robo a Dos Negocios en Puebla

Tres presuntas farderas fueron detenidas en dos hechos distintos en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula informó que policías municipales atendieron los dos hechos por robo a comercio, en su modalidad conocida como fardero.

En el primer hecho, policías municipales atendieron un reporte de robo a comercio en Plaza San Diego; como parte de los protocolos correspondientes, se realizó una inspección a la mujer señalada, durante la cual se localizaron diversos artículos entre sus pertenencias.

En un segundo hecho, los elementos atendieron un reporte en un establecimiento comercial ubicado en la calle 5 Sur, en la zona centro del municipio. en el lugar, personal de la tienda departamental señaló a dos mujeres, a quienes, tras realizarles una inspección, se les localizaron diversas prendas de vestir entre sus pertenencias.

Por estos hechos, las tres mujeres fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que cuenta actualmente con 37 comités de seguridad con comercios de San Pedro Cholula como parte de las estrategias de prevención, mediante los cuales se fortalece la comunicación y coordinación con el sector comercial para atender reportes y promover entornos más seguros.

Por otro lado, las autoridades dieron a conocer que un total de 56 personas fueron detenidas en Puebla durante el mes de septiembre, en operativos realizados por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con apoyo a autoridades estatales y municipales.

Las acciones permitieron asegurar 14 inmuebles, 15 tomas clandestinas, siete armas de fuego, 29 cartuchos, 14 vehículos y 12 motocicletas, además de diversos indicios.

Entre lo incautado destacan 458 dosis de metanfetamina, 192 de marihuana y 33 de cocaína. Los detenidos y artículos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar las investigaciones y determinar la situación jurídica.

Durante la actual administración, las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional reportan 55 mil 45 personas detenidas y 27 mil 668 armas de fuego aseguradas.

Con información de N+

MCS