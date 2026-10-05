Seguridad

Detienen a Tres Mujeres Farderas tras Robo a Dos Negocios en Puebla

Dos féminas fueron aprehendidas en la zona centro de San Pedro Cholula, mientras que la otra fue capturada en Plaza San Diego

Dos mujeres farderas detenidas en San Pedro Cholula.Mujeres detenidas por robo a negocio en modalidad fardero. Foto: SSC San Pedro Cholula

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Tres mujeres farderas detenidas en San Pedro Cholula tras robos en Plaza San Diego y zona centro. SSC refuerza seguridad con 37 comités para proteger comercios.

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